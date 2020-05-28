Синоптик оцінив, як посуха вплинула на урожай в Україні

Через посуху в Україні скоротиться кількість врожаю порівняно з минулим роком. Незважаючи на це, врожайність залишиться на рівні середніх показників за останні п'ять років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Він зазначив, що на даний момент посуха в Україні практично припинилася, вона зберігається лише в південних областях. При цьому, за словами синоптика, найближчим часом ситуація має покращитися й в південних регіонах.

"Говорити про те, що Україна втратила весь урожай - дуже неправильно. Урожай буде менше ніж в минулому році, але він буде близький до середнього за останні п'ять років", - повідомив Кульбіда.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Ігор Петрашко повідомляв, що у 2020 році в Україні може знизитися урожай зернових на 10 мільйонів тонн.

За даними Державної служби статистики України, за 2019 рік у країні було зібрано 75,08 млн тонн зерна, середня врожайність склала 49,1 центнерів з гектара.

Крім цього РБК-Україна писало, що виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-квітні 2020 року скоротилося на 1,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.