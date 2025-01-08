Синоптик назвала дату, когда в Украину придет похолодание
В ближайшие дни погода в большинстве регионов Украины ожидается довольно теплой. Однако уже вскоре может прийти похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Какой погоды ждать украинцам в ближайшее время
Согласно прогнозу Диденко, в четверг, 9 января, в Украине будет тепло.
В течение дня температура воздуха составит от 4 до 9 градусов выше нуля. В западных областях и в южной части Украины - от 8 до 14 градусов по Цельсию.
Между тем "более свежая" погода ожидается в северных областях, где днем прогнозируют от 3 до 6 градусов тепла.
"Ветер южного направления, умеренный, на западе временами сильный", - добавила синоптик.
Она отметила, что большую часть территории Украины будет определять поле повышенного давления.
"Поэтому существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях пройдет местами небольшой дождь", - уточнила специалист.
В Киеве 9 января - без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +3+5 градусов.
Диденко сообщила также, что в пятницу, 10 января, в Киеве потеплеет до +7 градусов по Цельсию.
Тем временем уже в течение субботы и воскресенья 11-12 января в Украине, согласно прогнозу метеоролога, похолодает.
"Хоть и с похолоданием, но теплая зима в Украине продолжается", - подытожила она.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
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