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Синоптик дала прогноз на завтра в Украине и назвала дату похолодания

Украина, Воскресенье 27 октября 2024 14:03
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Синоптик дала прогноз на завтра в Украине и назвала дату похолодания Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 28 октября (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 28 октября, в Украине будет тепло и без дождей. Но похолодание уже не за горами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Понедельник в Украине будет чудесно теплым. 28 октября ожидается в течение дня +12...+17 градусов", - рассказала она.

По данным Диденко, в центральных областях, а вечером на западе возможны небольшие дожди, однако все же пока будет преобладать в Украине погода без существенных осадков.

"В Киеве понедельник, похоже, будет самым теплым из перспективы вплоть до апреля, как минимум. Разве что какой-нибудь рекорд произойдет зимой. Ведь завтра в столице предполагается до +17 градусов!" - предупредила синоптик.

Похолодание в Украине

2-3 ноября в Украине ожидается похолодание - ночью даже до небольшого мороза.

"Днем 2 ноября не выше +4....+10 градусов, а 3 ноября в дневные часы не выше +1...+6 градусов. Поэтому остаточное октябрьское тепло используйте в полной мере", - посоветовала Диденко.

Осень 2024 в Украине: рекорды погоды

Синоптики пока не дали прогноз на ноябрь 2024 в Украине. Но судя по двум первым месяцам осени, она выдалась достаточно теплой. Были зафиксированы несколько рекодов.

К примеру, первые дни осени принесли украинцам в некоторых регионах по-летнему высокие температурные показатели. В частности, 3 сентября в Украине было зафиксировано сразу девять рекордов в разных городах.

Что касается октября, то ливень в Киеве, который прошел 6 октября, установил рекорд по количеству осадков.

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