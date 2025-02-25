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Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Вторник 25 февраля 2025 12:04
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Синоптик дала прогноз на завтра в Украине Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз на 26 февраля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине ближайшей ночью все еще прогнозируются морозы. Однако в течение недели ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, ближайшей ночью еще поморозит восточную часть Украины. Там ожидается от -12 до -15 градусов. При этом в большинстве областей столбик термометра будет показывать ночью до -11 градусов, а на западе до -5 градусов.

В течение дня 26-го февраля в Украине предполагается от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза, а на востоке до 8 градусов мороза. При этом в западных областях максимально ожидается до 9 градусов тепла.

Осадки в Украине завтра маловероятны.

Погода в Киеве

Диденко уточнила, что в Киеве 26-го февраля будет преобладать сухая погода. Ночью столбик термометра показывать до -9 градусов, а днем - до 3 градусов тепла.

При этом синоптик отметила, что в течение недели в Украине будет теплеть. А с 1-го марта повысится влажность и появятся осадки.

Ранее мы писали о том, что в последние дни февраля мороз в Украине продолжит держаться. Однако днем будет тепло, а вот много снега ждать не стоит.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

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