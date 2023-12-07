Синоптик дала прогноз на завтра и назвала дату потепления в Украине

Завтра, 8 декабря, во многих областях Украины ожидается снег. А потеплеет уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Из-за "минусовой" температуры воздуха картинка будет по-настоящему зимней. В течение дня ожидается -2...-5 градусов, ближе к центру около 0, поэтому снег может переходить в мокрый снег", - рассказала она.

По наблюдениям синоптика, на юге будет традиционно теплее, +1...+4, в Крыму кое-где даже до +10...+12 градусов, поэтому там дождь. Ветер восточный, умеренный, на востоке и юге возможны порывы до 15-20 м/с.

Погода завтра в Киеве

Что касается Киева, то в столице в пятницу будет красивая зима.

"Будет снег, ночью -4, днем -2 градуса, ветер восточный, порывистый. Будет облачно и скользко. Водители! Из-за снега может быть сложнее ситуация на дорогах - учтите этот прогноз в ваших пятничных планах", - предупредила Диденко.

Потепление и погода в Украине в ближайшие дни

На выходных осадки возможны лишь на востоке Украины. А с 11 декабря ожидается потепление, оттепель.

В общей сложности в декабре 2023 года в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градусов выше нормы. Подробнее - в материале.