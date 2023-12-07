ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик дала прогноз на завтра та назвала дату потепління в Україні

Україна, Четвер 07 грудня 2023 14:02
UA EN RU
Синоптик дала прогноз на завтра та назвала дату потепління в Україні Фото: синоптик дала прогноз на завтра та назвала дату потепління в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 8 грудня, в багатьох областях України очікується сніг. А потепліє вже з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Через "мінусову" температуру повітря картинка буде по-справжньому зимовою. Протягом дня очікується -2...-5 градусів, ближче до центру близько 0, тому сніг може переходити у мокрий сніг", - розповіла вона.

За спостереженнями синоптика, на півдні буде традиційно тепліше, +1....+4, в Криму подекуди навіть до +10...+12 градусів, тому там дощ. Вітер східний, помірний, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 м/с.

Погода завтра у Києві

Щодо Києва, то у столиці в п'ятницю буде красива зима.

"Йтиме сніг, вночі -4, вдень -2 градуси, вітер східний, рвучкий. Буде хмарно і слизько. Водії! Через сніг може бути складнішою ситуація на дорогах - врахуйте цей прогноз у ваших п'ятничних планах", - попередила Діденко.

Потепління та погода в Україні найближчими днями

На вихідних опади ймовірні лише на сході України. А з 11-го грудня очікується потепління, відлига.

Загалом у грудні 2023 року в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Докладніше - у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО