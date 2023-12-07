Синоптик дала прогноз на завтра та назвала дату потепління в Україні

Завтра, 8 грудня, в багатьох областях України очікується сніг. А потепліє вже з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"Через "мінусову" температуру повітря картинка буде по-справжньому зимовою. Протягом дня очікується -2...-5 градусів, ближче до центру близько 0, тому сніг може переходити у мокрий сніг", - розповіла вона.

За спостереженнями синоптика, на півдні буде традиційно тепліше, +1....+4, в Криму подекуди навіть до +10...+12 градусів, тому там дощ. Вітер східний, помірний, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 м/с.

Погода завтра у Києві

Щодо Києва, то у столиці в п'ятницю буде красива зима.

"Йтиме сніг, вночі -4, вдень -2 градуси, вітер східний, рвучкий. Буде хмарно і слизько. Водії! Через сніг може бути складнішою ситуація на дорогах - врахуйте цей прогноз у ваших п'ятничних планах", - попередила Діденко.

Потепління та погода в Україні найближчими днями

На вихідних опади ймовірні лише на сході України. А з 11-го грудня очікується потепління, відлига.

Загалом у грудні 2023 року в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Докладніше - у матеріалі.