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Синоптик дала прогноз на завтра и до конца недели в Украине

Украина, Среда 20 сентября 2023 12:47
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Синоптик дала прогноз на завтра и до конца недели в Украине Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 21 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на пришедший в Украину атмосферный фронт и принесший дожди, завтра практически на всей территории страны будет сухо и тепло. Правда, осадки все же "зацепят" три области, но локально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"21 сентября снова повсюду будет преобладать сухая солнечная погода", - рассказала она.

В то же время осадки, которые будут носить локальный характер и окажутся небольшими, ожидаются в Черниговской, Одесской и Винницкой областях.

При этом, как прогнозирует Диденко, ветер в Украине ожидается с юго-востока, умеренный, а температура воздуха будет колебаться в пределах +22…+27 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг дожди не ожидаются.

"Потеплеет. В течение дня максимальная температура воздуха будет около +25 градусов", - предупредила синоптик.

Погода в Украине до конца недели

Как добавила синоптик, до конца недели в Украине будет сухо, солнечно и тепло, "даже очень тепло, кое-где до +30 градусов".

"Только в воскресенье в западных областях пройдут дожди и посвежеет до +20...+23 градусов", - пояснила она.

Погода в октябре 2023 в Украине

По прогнозам синоптиков, во второй месяц осени температура будет низкой. До 8 октября будет колебаться от +2 до +3 градусов. В начале месяца ожидается теплая, сухая погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до 17 градусов, что ниже по сравнению с октябрем 2022 года. А основные дожди пройдут в середине октября.

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