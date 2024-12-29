Синоптики дали прогноз на новогоднюю неделю в Украине

Погода в Украине на Новый год удивит. Она явно не будет напоминать по-настоящему зимнюю.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Погода перед Новым годом

В понедельник, 30 декабря, в Украине осадков не предвидится. Ночью ожидается небольшой "минус" - в большинстве регионов в пределах -1..+1 градусов. Холоднее всего ночью будет на востоке, до -3. В некоторых регионах (например, на западе и юге) даже ночью будет плюсовая температура.

Днем теплее всего будет на юге с переходом на центр и на западе, до +5 градусов. Холоднее всего будет днем на востоке с переходом на Харьковскую и Сумскую области, максимально до +3.

В Киеве без осадков, ночью до +2, днем - до +5 градусов.

Погода в Украине 30 декабря (meteo.gov.ua)

Погода на Новый год

Погода на Новый год в Украине явно будет отличаться от привычной. Так, во вторник, 31 декабря, ни снега, ни дождя не ожидается. Температура будет бить рекорды. Максимально днем в Крыму ожидается до +8 градусов.

Ночью "минус" проявится только в нескольких областях:

в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской -1..+1;

в Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской -1...+1;

В Донецкой 0...-2 градусов.

В Киеве без осадков, ночью до +2, днем до +5 градусов.

В среду, 1 января, осадки проявят себя в нескольких регионах. Так, дождьпройдет полосой и вероятен в Ровенской, Волынской, Житомирской, Киеве, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Снег с дождем зацепит Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Донецкую, Лугнскую области. Ночью мороз вероятен на Закарпатье, Прикарпатье, в Черновицкой, Харьковской, Сумской областях, в пределах -1...+1 градусов.

Днем максимально температура поднимется до +9 градусов, на юге. В Киеве дождь, ночью 0...+2, днем +5...+7 градусов.

Погода в Украине 31 декабря и 1 января (meteo.gov.ua)

Погода после Нового года

В четверг, 2 января, в Украине в части регионов пройдут осадки. Дожди вероятны:

в Сумской, Черниговской;

в Волынской, Ровенской, Хмельницкой;

в Житомирской, Киевской, Киеве;

на Прикарпатье, Закарпатье;

в Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях.

Ночью практически во всех регионах ожидается плюсовая температура, за исключением Закарпатья, где в ночные часы температура будет держаться в пределах -1...+1 градусов.

Днем в Украине также будет тепло, максимальную температуру можно будет "словить", как ни странно, не только на юге, а и на Прикарпатье, до +9 градусов. В Киеве днем вероятен дождь, ночью до +4, днем - до +7 градусов.

В пятницу, 3 января, в Украине похолодает и местами пройдет снег с дождем, поэтому погода хоть немного, но будет напоминать зимнюю.

Снег с дождем вероятен:

во всех западных регионах;

в Житомирской, Хмельницкой;

в Одесской, Николаевской, Херсонской;

в Черниговской и Сумской областях.

Во всех западных и в Хмельницкой областях (за исключением Закарпатья) температура будет совпадать и днем, и ночью - в пределах -1..+1 градусов. На остальной территории ожидается плюсовая температура на протяжении всех суток.

Теплее всего днем будет в Крыму, до +7 градусов. В Киеве будет без осадков, и днем, и ночью в пределах 0...+2 градусов.

Погода в Украине 2 и 3 января (meteo.gov.ua)