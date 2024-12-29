Синоптики дали прогноз на новогоднюю неделю в Украине
Погода в Украине на Новый год удивит. Она явно не будет напоминать по-настоящему зимнюю.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Погода перед Новым годом
В понедельник, 30 декабря, в Украине осадков не предвидится. Ночью ожидается небольшой "минус" - в большинстве регионов в пределах -1..+1 градусов. Холоднее всего ночью будет на востоке, до -3. В некоторых регионах (например, на западе и юге) даже ночью будет плюсовая температура.
Днем теплее всего будет на юге с переходом на центр и на западе, до +5 градусов. Холоднее всего будет днем на востоке с переходом на Харьковскую и Сумскую области, максимально до +3.
В Киеве без осадков, ночью до +2, днем - до +5 градусов.
Погода в Украине 30 декабря (meteo.gov.ua)
Погода на Новый год
Погода на Новый год в Украине явно будет отличаться от привычной. Так, во вторник, 31 декабря, ни снега, ни дождя не ожидается. Температура будет бить рекорды. Максимально днем в Крыму ожидается до +8 градусов.
Ночью "минус" проявится только в нескольких областях:
- в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской -1..+1;
- в Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской -1...+1;
- В Донецкой 0...-2 градусов.
В Киеве без осадков, ночью до +2, днем до +5 градусов.
В среду, 1 января, осадки проявят себя в нескольких регионах. Так, дождьпройдет полосой и вероятен в Ровенской, Волынской, Житомирской, Киеве, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.
Снег с дождем зацепит Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Донецкую, Лугнскую области. Ночью мороз вероятен на Закарпатье, Прикарпатье, в Черновицкой, Харьковской, Сумской областях, в пределах -1...+1 градусов.
Днем максимально температура поднимется до +9 градусов, на юге. В Киеве дождь, ночью 0...+2, днем +5...+7 градусов.
Погода в Украине 31 декабря и 1 января (meteo.gov.ua)
Погода после Нового года
В четверг, 2 января, в Украине в части регионов пройдут осадки. Дожди вероятны:
- в Сумской, Черниговской;
- в Волынской, Ровенской, Хмельницкой;
- в Житомирской, Киевской, Киеве;
- на Прикарпатье, Закарпатье;
- в Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях.
Ночью практически во всех регионах ожидается плюсовая температура, за исключением Закарпатья, где в ночные часы температура будет держаться в пределах -1...+1 градусов.
Днем в Украине также будет тепло, максимальную температуру можно будет "словить", как ни странно, не только на юге, а и на Прикарпатье, до +9 градусов. В Киеве днем вероятен дождь, ночью до +4, днем - до +7 градусов.
В пятницу, 3 января, в Украине похолодает и местами пройдет снег с дождем, поэтому погода хоть немного, но будет напоминать зимнюю.
Снег с дождем вероятен:
- во всех западных регионах;
- в Житомирской, Хмельницкой;
- в Одесской, Николаевской, Херсонской;
- в Черниговской и Сумской областях.
Во всех западных и в Хмельницкой областях (за исключением Закарпатья) температура будет совпадать и днем, и ночью - в пределах -1..+1 градусов. На остальной территории ожидается плюсовая температура на протяжении всех суток.
Теплее всего днем будет в Крыму, до +7 градусов. В Киеве будет без осадков, и днем, и ночью в пределах 0...+2 градусов.
Погода в Украине 2 и 3 января (meteo.gov.ua)
Погода зимой в Украине
Ранее ввиду тенденций последних лет и предыдущих прогнозов синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой. Пока такой прогноз синоптиков сбывается.
В частности, в январе 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0....-3 градусов, что на +1,5...+2 градусов выше нормы. На Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - 0... +2 градусов.
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