Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 15 мая, в Украине как для середины третьего месяца весны будет холодно. Также в нескольких регионах пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"15 мая ожидается в Украине днем +13...+16, на Закарпатье +17...+20 градусов. Заморозков уже не будет", - констатировала она.

По ее данным, сегодня дожди, возможно с грозами, пройдут на юге Украины (кроме Одесской области), в восточных областях, местами в центре и в Карпатах.

"На остальной территории - без осадков", - отметила синоптик.

При этом на востоке Украины и на Закарпатье порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. В то же время в большинстве областей ветер будет умеренным.

В Киеве 15 мая без существенных осадков, днем +13, +14 градусов.

Погода в ближайшие дни

С 16 мая, как добавила Диденко, столбики термометров будут постепенно "царапаться" вверх и до конца недели поднимутся до +18...+23 градусов.

В дальнейшем воздух будет теплеть, дождь, который трудно не заметить, наиболее вероятен в субботу, 18 мая.

Детальнее о погоде до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.