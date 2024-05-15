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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 15 травня 2024 07:26
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 15 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 15 травня, в Україні як для середини третього місяця весни буде холодно. Також у кількох регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"15 травня очікується в Україні вдень +13...+16, на Закарпатті +17...+20 градусів. Заморозків вже не буде", - констатувала вона.

За її даними сьогодні дощі, можливо з грозами, пройдуть на півдні України (окрім Одеської області), у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах.

"На решті території - без опадів", - зазначила синоптик.

При цьому на сході України та на Закарпатті пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 м/с. Водночас у більшості областей вітер буде помірним.

У Києві 15 травня без істотних опадів, вдень +13,+14 градусів.

Погода у найближчі дні

З 16 травня, як додала Діденко стовпчики термометрів поступово "дряпатимуться" вгору і до кінця тижня піднімуться до +18...+23 градусів.

Надалі повітря теплішатиме, дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу, 18 травня.

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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