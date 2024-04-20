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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 20 апреля 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на ночные заморозки, погода в Украине 20 апреля будет относительно сносной. Правда, местами возможны дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Ночью заморозки. В большинстве областей Украины, кроме юга и юго-востока. А вот днем в Украине потеплеет до +12...+18 градусов", - рассказала она.

Днем, по словам синоптика, дожди пройдут местами на западе, в центральных областях и на юге Украины.

"На остальной территории без осадков. На востоке и юге ожидается сильный ветер", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве днем потеплеет до +14, +15 градусов.

"Днем юго-восточный ветер стихнет, будет умеренный или слабый. В столице в субботу без осадков", - отметила она.

Погода в Украине 21 апреля

В воскресенье, 21 апреля, в Украину, по словам Диденко, "запрыгнет" активный циклон с юга, поэтому погода усложнится - ожидаются дожди, сильный ветер, температура воздуха повсюду, кроме восточных областей, снизится.

Такая нестабильная погода, как говорит синоптик, может еще и осложнить самочувствие, особенно у людей с сердечно-сосудистыми недугами.

Рекорды апреля 2024 в Украине

Апрель 2024 в Украине не перестает удивлять "сюрпризами" погоды. Так, буквально 1 апреля в большинстве областей Украины были зафиксировали температурные рекорды.

Так, дневные максимумы во многих областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения, превысив показатели на 1-6 градусов. В частности, в Киеве 1 апреля были зафиксированы три температурных рекорда. По многолетним показателям температура воздуха соответствовала концу мая.

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