Синоптик дала прогноз на день Святого Николая в Украине

Завтра, 6 декабря, в Украине ожидаются осадки. Причем вероятны как дожди, так и снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"На Николая в Украине погода будет влажной, облачной, с осадками. Со снегом, снежной крупой, мокрым снегом и местами, где теплее, дождем, на юге без существенных осадков", - рассказала она.
По данным синоптика, ночью будет подмораживать, 0...-4 градусов мороза, поэтому вечером и утром будет скользко, а днем в Украине ожидается от -2...+3 градусов, в южной части +3...+6 градусов.
"В Киеве 6 декабря, на Николая, предполагается небольшой мокрый снег, усилится юго-восточный ветер до 6-9 м/с", - добавила Диденко.
Ночью в столице -1...3 градусов мороза, днем около 0. В дальнейшем в Киеве, как и в большинстве областей Украины предполагается потепление и дожди.
Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. В частности, День Святого Николая, который ранее отмечался 19 декабря, перенесся на 6-е. То же касается и Рождества, оно теперь отмечается 25 декабря вместо 7 января.
Добавим, что 6 декабря отмечается и День Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дата выбрана не случайно и припадает на день принятия в 1991 году Закона Украины "О Вооруженных силах Украины".
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