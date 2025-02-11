Синоптик дала прогноз на 12 февраля и рассказала, когда ждать снегопады в Украине

"Мороз в ближайшее время будет прыгать и маскироваться под ласкового, но вы не верьте. Потому что все равно до конца месяца, по крайней мере по предварительным прогнозам, будет доминировать холодная погода", - отметила Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью предполагается от -5 до -11 градусов, самые холодные области - Луганская, Харьковская, Сумская. А вот днем в среду ожидается от -2 до -6 градусов. В то же время на юге Украины и в западных областях будет ощутимо теплее, до +3 градуса, а на Закарпатье до +7 градусов.

В Киеве завтра будет сухо и морозно. Столбик термометра ночью будет показывать до -9 градусов, а днем -2 градуса.

Прогноз на вторую часть недели

По данным Диденко, 13-15 февраля в Украине действительно немного повысится температура воздуха.

А уже с пятницы, 14-го февраля, начиная с западных областей Украину накроют атмосферные фронты, которые принесут снег.

"Все мечтатели о снеге и снежках могут уже порадоваться. Зима продолжается, мороз будет преобладать, что логично зимой, как ни говорите, снег - будет", - написала она.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас на погоду в Украине влияет мощный антициклон. А морозы в Украине продержатся в течение всей текущей недели.