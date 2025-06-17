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Секреты энергии Джоковича: как звезда тенниса поддерживает топ-форму в 38 лет

Вторник 17 июня 2025 16:22
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Секреты энергии Джоковича: как звезда тенниса поддерживает топ-форму в 38 лет Фото: Новак Джокович (фото: instagram.com/djokernole)
Автор: Людмила Жукова

Новак Джокович - один из величайших теннисистов всех времен, говорит, что здоровье - это секрет его долгой и успешной карьеры.

Что именно помогает теннисисту быть в такой форме, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Financial Time.

Какой режим дня у Новака Джоковича

Недавно Джокович рассказал о своем ежедневном распорядке, который включает все: от благодарности и медитации до полосе и плавания в море.

Спортсмен не начинает свой день с проверки телефона или тренировки. Вместо этого он начинает с момента тишины.

"Сам момент, когда я просыпаюсь, - это всегда молитва. Это всегда выражение благодарности, прежде всего, за то, что я жив, за то, что имею еще один шанс прожить этот день", - поделился он.

Сразу после этого он увлажняет организм специальным напитком: теплой водой, смешанной с лимоном, щепоткой соли и смесью для восстановления минералов. Завтрак у него легкий, но полезный. Он часто пьет смузи из фруктов, таких как ягоды и финики, а также суперпродукты, такие как семена конопли, порошок маки и голубая спирулина.

"Я люблю финики, могу есть их целый день", - сказал спортсмен.

Он также добавляет в смузи зеленый порошок, изготовленный из морских водорослей.

Секреты энергии Джоковича: как звезда тенниса поддерживает топ-форму в 38 летНовак Джокович (фото: instagram.com/djokernole)

Ежедневная активность

Джокович не выбирает кофе, чтобы оставаться энергичным.

"Я не пью кофе. Я время от времени выбираю зеленый чай", - сказал он.

Как заканчивает день теннисист

После активного отдыха в течение всего дня Джокович завершает день восстановлением. Он использует ледяные ванны и сауну, чтобы расслабить мышцы и подготовить тело к следующему дню. Это помогает уменьшить боль и поддерживать высокий уровень энергии.

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