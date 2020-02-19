У Сінгапурі збільшилося число хворих коронавірусом

Сінгапур підтвердив 3 нових випадки інфікування коронавірусом СOVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA.

Таким чином, кількість заражених коронавірусом у Сінгапурі збільшилася до 84 осіб, 4 з яких знаходяться у критичному стані. Ще 34 повністю одужали та були виписані з лікарень.

Повідомляється, що серед тих, хто видужав - 66-річний сінгапурець, у якого місяць тому першим діагностували китайський коронавірус.

Всі три нові випадки зараження, за інформацією Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру, сталися при передачі вірусу від людини до людини.

Нагадаємо, станом на 17 лютого, кількість заражених коронавірусом за межами Китаю, становила 694 людини у 25 країнах, три випадки були смертельними.

Всього у світі зафіксовано понад 75 тис. лабораторно підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них 2012 - летальні. Одужали вже 14 тис. 675 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що китайські вчені заявили про подолання піку епідемії коронавірусу.