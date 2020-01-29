У Сінгапурі кількість хворих збільшилася коронавірусом

В Сінгапурі збільшилася кількість хворих новим коронавірусом до десяти осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру.

Як повідомляється,

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Наголошується, що двоє хворих є подружньою парою з Уханя, які прибули в Сінгапур 19 січня. В даний час вони знаходяться в ізоляторах в Національному центрі інфекційних захворювань.

Ще одним хворим є також громадянин Китаю, який прибув з Уханя.

У відомстві зазначили, що під час польоту в Сінгапур у них не було ніяких симптомів.

"Міністерство охорони здоров'я почало епідеміологічне розслідування і відстеження контактів для виявлення осіб, які мали тісний контакт з цими випадками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, лікарі назвали головні симптоми коронавіруса з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль. Фахівці зазначили, що у деяких людей, що заразилися вірусом, може взагалі не бути ніяких симптомів, крім несильних болю в горлі і головного болю. В той самий час, інші можуть страждати від лихоманки, кашлю або проблем з диханням.

Додамо також, коронавірус з Китаю продовжує поширюватися, вже зафіксовано понад 6 тисяч випадків захворювання. Щонайменше 132 людини загинули.