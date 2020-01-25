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У Сінгапурі виявили ще три випадки зараження коронавірусом

Новини » Суспільство     25.01.2020 - 21:50
У Сінгапурі виявили ще три випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (pxhere com)

Стан всіх пацієнтів стабільний

В Сінгапурі зафіксували ще три випадки зараження коронавірусом нового типу, спалах якого зафіксована у китайському місті Ухань. Про це повідомляє газета Straits Times з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

Раніше в ЗМІ повідомлялося про хворого 66-річного жителя Уханя, який прибув в Сінгапур з групою з дев'яти осіб. Другим носієм вірусу став 37-річний син першого хворого, який прибув з Уханя. Ще однією зараженій виявилася 53-річна мешканка Уханя, яка приїхала у Сінгапур як туристка. Четвертий випадок зараження був підтверджений у суботу, носієм вірусу став 36-річний житель Уханя, який 22 січня прибув до Сінгапур зі своєю сім'єю.

Відзначимо, що стан всіх пацієнтів стабільний.

Нагадаємо, в Австралії зафіксували ще три випадки зараження китайським вірусом. Зокрема, моз австралійського штату Новий Південний Уельс зафіксував три нових випадки зараження коронавірусом з Китаю.

Додамо, в Китаї число підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, збільшилось до 1372 осіб. За даними на 18:00 25 січня (12:00 за київським), кількість хворих на пневмонію нового типу в Китаї зросла до 1372 осіб. При цьому кількість летальних випадків не змінилась і складає 41.

У Китаї заявили про прискорення поширення коронавірусу по країні В Австралії зафіксували ще три випадки зараження коронавірусом
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