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Сингапур подтвердил первый случай заболевания коронавирусом

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 16:13
Сингапур подтвердил первый случай заболевания коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболевшим коронавирусом оказался турист из Ухани

Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заболевания коронавирусом из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Сингапура.

Как сообщается, гражданин Китая, проживающий в городе Ухань, вместе мо своей семьей прилетел в Сингапур.

"В настоящее время он находится в изоляторе в Сингапурской больнице общего профиля, и его состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Министерство здравоохранения было уведомлено о подозрительном случае, предварительный тест на новый коронавирус, которого является положительным. Предварительно подтвержденный коронавирус был обнаружен также у жительницы Ухани, которая прибыла в Сингапур.

"Результат подтверждающего теста ожидается, и ее состояние стабильно", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, оба заболевших были немедленно изолированы при обнаружении соответствующих клинических симптомов.

Напомним, в Китае разработали успешный метод для спасения заболевших от нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

Кроме того, в Соединенных Штатах подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса. Пациента, который ранее ездил в город Ухань, был госпитализирован с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник днем.

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