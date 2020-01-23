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У МОЗ заявили, що шляхи передачі нового коронавіруса встановлюються

Новини » Політика     23.01.2020 - 15:17
У МОЗ заявили, що шляхи передачі нового коронавіруса встановлюються
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Віктор Ляшко зазначив, що вже зареєстровано 15 випадків захворювання коронавірусом медика, які надавали допомогу хворим

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що на даний момент медики встановлюють шляхи та механізми передачі смертельного коронавіруса, який виявили в Китаї. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також він додав, що зареєстровано 15 випадків захворювання коронавірусом серед медичних працівників, які надавали допомогу хворим з цією інфекцією.

"Шляхи та механізми передачі коронавіруса зараз встановлюються", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки Генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин повідомив, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" через коронавіруса з Китаю. За його словами, проводиться перевірка у виробах медичного призначення у разі потрапляння вірусу в Україну.

Крім того, у Китаї розробили успішний метод для порятунку хворих від нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Додамо, що в Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту, а також повітряного та залізничного сполучення.

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