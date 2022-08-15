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Синєгубов поставив крапку у питанні можливої евакуації з Харкова

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Понеділок 15 серпня 2022 18:14
Синєгубов поставив крапку у питанні можливої евакуації з Харкова Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (2day.kh.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі примусова евакуація з Харкова та Харківської області не очікується. Однак ситуація може змінюватись відповідно до викликів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Наразі примусової евакуації не буде. Такого рішення ще не прийнято ні по Харкову, ні по області. У нас лише два населені пункти, звідки йде евакуація - це Лозова та Барвінкове", - заявив голова Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, примусова евакуація вводиться у разі:

  • ризику ведення активних бойових дій на цих територіях;
  • ризику взяття цих територій в оточення;
  • ризику наступу ворога.

"Щодо Харкова та населених пунктів в області, крім двох мною названих, вони під таким ризиком не перебувають, але ми оперативно відчуваємо ситуацію та будемо реагувати відповідно до викликів, які будуть виникати", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Синєгубова, обов'язкова евакуація Харківської області не планується, проте плани щодо можливого вивозу людей розроблені.

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