Синегубов поставил точку в вопросе возможной эвакуации из Харькова

Сейчас принудительная эвакуация из Харькова и Харьковской области не ожидается. Однако ситуация может меняться в соответствии с вызовами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Сейчас принудительной эвакуации не будет. Такого решения еще не принято ни по Харькову, ни по области. У нас только два населенных пункта, откуда идет эвакуация - это Лозовая и Барвинково", - заявил глава Харьковской ОВА.

По словам Синегубова, принудительная эвакуация вводится в случае:

риска ведения активных боевых действий на этих территориях;

риска взятия этих территорий в окружение;

риска наступления врага.

"Касаемо Харькова и населенных пунктов в области, кроме двух названых мной, они под таким риском не находятся, но мы оперативно чувствуем ситуацию и будем реагировать в соответствии с вызовами, которые будут возникать", - добавил Синегубов.