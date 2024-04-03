Синегубов об угрозах РФ "захватить Харьков": ежедневно работаем над усилением обороноспособности

"Не случайно город Харьков имеет звание город-герой. Харьков устоял в тех условиях, а ведь мы не стоим на месте. Мы ежедневно работаем над усилением обороноспособности. Поэтому они могут для себя планировать все, что угодно", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, планы россиян по "захвату Харькова" были известны и раньше.

"Они ставили себе сроки по отражению определенных деоккупированных нами территорий и окружения города Харькова. Извините, они по Купянскому направлению стираются просто полностью уже фактически 10 месяцев, где ведут активную работу наши ВСУ", - добавил глава ОВА.

Возможность наступления РФ на Харьков

Напомним, недавно российские СМИ распространяли информацию о подготовке к скрытой мобилизации для "окружения Харькова". Мэр города Игорь Терехов назвал это очередной вражеской ИПСО.

Позже россияне начали распространять фейки об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности оцепления города".

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Харьков может стать для войск РФ фатальным городом, если те снова попытаются его оккупировать. Сейчас там проводятся масштабные комплексные мероприятия для усиления обороны.

Тем временем оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область.

Так, 27 марта армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса крупного калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, которая изготовлена на базе ФАБ-250.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что новые управляемые боеприпасы РФ могут долетать до любого района Харькова. По его мнению, эти снаряды сбивать можно, но это вопрос к военным.