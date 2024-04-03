RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синегубов об угрозах РФ "захватить Харьков": ежедневно работаем над усилением обороноспособности

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

Планы России по "захвату Харькова" были известны и раньше. В настоящее время ежедневно ведутся работы по усилению обороноспособности города.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Не случайно город Харьков имеет звание город-герой. Харьков устоял в тех условиях, а ведь мы не стоим на месте. Мы ежедневно работаем над усилением обороноспособности. Поэтому они могут для себя планировать все, что угодно", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, планы россиян по "захвату Харькова" были известны и раньше.

"Они ставили себе сроки по отражению определенных деоккупированных нами территорий и окружения города Харькова. Извините, они по Купянскому направлению стираются просто полностью уже фактически 10 месяцев, где ведут активную работу наши ВСУ", - добавил глава ОВА.

Возможность наступления РФ на Харьков

Напомним, недавно российские СМИ распространяли информацию о подготовке к скрытой мобилизации для "окружения Харькова". Мэр города Игорь Терехов назвал это очередной вражеской ИПСО.

Позже россияне начали распространять фейки об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности оцепления города".

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Харьков может стать для войск РФ фатальным городом, если те снова попытаются его оккупировать. Сейчас там проводятся масштабные комплексные мероприятия для усиления обороны.

Тем временем оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область.

Так, 27 марта армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса крупного калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, которая изготовлена на базе ФАБ-250.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что новые управляемые боеприпасы РФ могут долетать до любого района Харькова. По его мнению, эти снаряды сбивать можно, но это вопрос к военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков