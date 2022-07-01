Синєгубов спростував втрату позицій біля Харкова, звільнених в травні

"Ми не здали жодного метра нашої території, яка була відвойована під час контрнаступу ще в травні 2022 року. Наші Збройні сили зосереджені на тому, щоб утримувати свої позиції та наносити максимального ураження ворогу", - сказав він.

За його словами, ворог сконцентрувався на обороні своїх власних позицій і постійно намагається прорвати наші оборонні рубежі. "Однак агресор несе втрати, успіхів не має і відступає на раніше зайняті ним позиції", - розповів Синєгубов.

Він повідомив, що на північному та північно-східному напрямку ведуться постійні ротації та переміщення окупаційних військ, прибувають ешелони зі зброєю та технікою.

"Однак там іде постійна зміна позицій. Ті військові, які прибувають до кордонів з областю, далі рухаються з боку вовчанського і куп'янського напрямку територією Російської Федерації, після цього вони заходять на територію України і розподіляються на різні напрямки", - сказав голова Харківської ОВА.

Синєгубов додав, що "скупчення військ, які діють і б'ють по наших позиціях з півночі і з північно-східного напрямку, свою кількість зараз не збільшили".