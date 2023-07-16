Синегубов о ночных ударах по Харькову: две ракеты взорвались в воздухе, есть разрушения

Как пишет Синегубов, враг запустил 4 ракеты ЗРК С-300 около 1:30 с территории Белгородской области. Две ракеты взорвались в воздухе. В частности, остальные:

попали в землю на стадионе;

попали в дорожное покрытие на территории Шевченковского района в городе.

"В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших", - добавляет Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

Как отметил глава ОГА, за прошедшие сутки враг применял минометы и артиллерию против приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковской области. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двуречная и другие населенные пункты.

Также в результате обстрела Колодезного, 15 июля, погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще 1 человек получил ранения.