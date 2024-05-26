Генштаб: Покровское направление - самое активное, возле Волчанска отбили угрозу прорыва

На Харьковском направлении украинские военные отразили угрозу прорыва оккупантов. Всего на фронте с начала суток произошло 35 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Как говорится в сводке, на Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения.

На Купянском направлении с начала суток происходило шесть боевых столкновений. Одна атака отбита, другие - продолжаются. На Лиманском направлении наши воины дали жесткий отпор попытке российских захватчиков продвинуться в сторону Невского.

На Краматорском направлении противник активных действий не производил.

На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высока - к настоящему времени противник уже 14 раз атаковал позиции наших войск. Шесть атак отбиты, а восемь боеприкосновений продолжаются.

На Кураховском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Константиновки. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки.

На Времевском направлении, неподалеку от Раздельного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу. На Ореховском направлении идет бой в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потери позиций не допущены.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.