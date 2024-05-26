Генштаб: Покровское направление - самое активное, возле Волчанска отбили угрозу прорыва
На Харьковском направлении украинские военные отразили угрозу прорыва оккупантов. Всего на фронте с начала суток произошло 35 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Как говорится в сводке, на Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения.
На Купянском направлении с начала суток происходило шесть боевых столкновений. Одна атака отбита, другие - продолжаются. На Лиманском направлении наши воины дали жесткий отпор попытке российских захватчиков продвинуться в сторону Невского.
На Краматорском направлении противник активных действий не производил.
На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высока - к настоящему времени противник уже 14 раз атаковал позиции наших войск. Шесть атак отбиты, а восемь боеприкосновений продолжаются.
На Кураховском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Константиновки. Враг в настоящее время продолжает наступательные действия в районе Красногоровки.
На Времевском направлении, неподалеку от Раздельного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу. На Ореховском направлении идет бой в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потери позиций не допущены.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Наступление России на фронте
Напомним, что российская армия сосредоточилась на продвижении на востоке Украины. Захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ в районе масти Часов Яр, также возле Авдеевки.
Кроме того, оккупанты в течение двух недель пытаются добиться успехов на севере Харьковской области. По словам президента Владимира Зеленского, потери врага в этом направлении составляют 8 к 1.
Также Зеленский заявил, что Россия собирает войска 90 километров северо-западнее Харькова и может готовить еще одно наступление.
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