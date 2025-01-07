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Сын Трампа прибудет в Гренландию после разговоров о покупке острова, - Bloomberg

Вторник 07 января 2025 02:56
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Сын Трампа прибудет в Гренландию после разговоров о покупке острова, - Bloomberg Фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Дональд Трамп-младший сегодня отправиться в Гренландию. Неожиданный визит состоится за пару недель до того, как его отец, избранный президент США Дональд Трамп, возобновил идею покупки острова у Дании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Глава МИД Гренландии Миннгуак Клейст сообщил агентству Bloomberg News, что делегация прибыла в столицу Нуук в понедельник, а сам Трамп-младший прибудет во вторник, то есть - сегодня, 7 января.

Также он сказал, что визит является "частным", и Трамп не планировал никаких официальных встреч. Bloomberg пишет, что у Трампа-младшего нет официальной роли в будущей администрации его отца.

Тем не менее сам избранный президент США воспользоваться поездкой сына, чтобы снова "уколоть" Гренландию за его давние стремления взять остров под контроль США. В частности, он опубликовал очередной пост.

"Гренландия - невероятно место, и люди получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее и лелеять ее от очень жестокого внешнего мира", - написал Трамп-старший.

Неожиданная поездка Трампа-младшего в гренландскую столицу Нуук совпала с отсрочкой запланированной на среду встречи между премьер-министром Гренландии Муте Эгеде и королем Дании Фредериком Х.

По словам главы гренландского МИД, отмена встречи с королем и визит Трампа-младшего это "чистое совпадение".

Напомним, вчера король Дании Фредерик Х изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова. Как пишет The Guardian, новый дизайн говорит о намерении сохранить контроль над территориями, по которым избранный президент США Дональд выразил желание, чтобы Соединенные Штаты купили. В частности, речь идет о Гренландии.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
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