Син Трампа прибуде до Гренландії після розмов про купівлю острова, - Bloomberg

Дональд Трамп-молодший сьогодні вирушить до Гренландії. Несподіваний візит відбудеться за кілька тижнів до того, як його батько, обраний президент США Дональд Трамп, відновив ідею купівлі острова в Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Глава МЗС Гренландії Міннгуак Клейст повідомив агентству Bloomberg News, що делегація прибула до столиці Нуук у понеділок, а сам Трамп-молодший прибуде у вівторок, тобто - сьогодні, 7 січня.

Також він сказав, що візит є "приватним", і Трамп не планував жодних офіційних зустрічей. Bloomberg пише, що у Трампа-молодшого немає офіційної ролі в майбутній адміністрації його батька.

Проте сам обраний президент США скористався поїздкою сина, щоб знову "вколоти" Гренландію за його давні прагнення взяти острів під контроль США. Зокрема, він опублікував черговий пост.

"Гренландія - неймовірне місце, і люди отримають величезну вигоду, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми захищатимемо її і плекатимемо її від дуже жорстокого зовнішнього світу", - написав Трамп-старший.

Несподівана поїздка Трампа-молодшого до гренландської столиці Нуук збіглася з відтермінуванням запланованої на середу зустрічі між прем'єр-міністром Гренландії Муте Егеде і королем Данії Фредеріком Х.

За словами глави гренландського МЗС, скасування зустрічі з королем і візит Трампа-молодшого це "чистий збіг".