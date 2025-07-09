ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сын Шумахера может вернуться в Формулу-1: когда и как это произойдет

Среда 09 июля 2025 12:22
UA EN RU
Сын Шумахера может вернуться в Формулу-1: когда и как это произойдет Мик Шумахер (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Мик Шумахер, сын легендарного пилота Михаэля Шумахера, может вернуться в Формулу-1 уже в сезоне 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PlanetF1.

Мик Шумахер претендует на возвращение

После потери места в составе команды Формулы-1 в конце 2022 года, Мик Шумахер до сих пор активно работает над тем, чтобы вернуться в элиту автоспорта и снова оказаться на стартовой решетке чемпионата.

Руководитель новой команды "Кадилак", которая дебютирует в Ф-1 в сезоне 2026, Грэм Лоудон подтвердил, что немецкий пилот является одним из кандидатов на место в составе.

"Мик - замечательный. Он очень приятный парень, мне он очень нравится. Сейчас я лучше его узнал. Он еще молод, но уже имеет опыт в Формуле-1. Конечно, это было давно, но он держится в курсе событий", - сказал Лоудон.

"Кадилак" - новичок в Формуле-1

Команда "Кадилак", которую поддерживает "General Motors", официально станет 11-й командой в чемпионате.

Сезон-2026 начнется с тестов в январе на трассе Барселона-Каталония, где пилоты испытают новые болиды с двигателями "Феррари".

Сейчас среди основных претендентов на места в "Кадилак", кроме Шумахера, называют Серхио Переса, Валттери Боттаса, бывшего пилота "Саубер" Чжоу Гуаньюя, резервного гонщика "Астон Мартин" Фелипе Друговича.

История карьеры Мика Шумахера

Сын знаменитого гонщика дебютировал в Формуле-1 в 2021 году в команде "Хаас", но после 2022 года покинул пелотон.

После этого он работал резервным гонщиком "Мерседес" и выступал в чемпионате по гонкам на выносливость за "Альпин".

Ранее писали об изменениях в календаре Формулы-1 на 2026 год.

Также читайте о происшествиях на гонках Формулы-1 в Сильверстоуне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1 шумахер
Новости
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос