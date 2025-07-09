Сын Шумахера может вернуться в Формулу-1: когда и как это произойдет

Мик Шумахер, сын легендарного пилота Михаэля Шумахера, может вернуться в Формулу-1 уже в сезоне 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PlanetF1 .

Мик Шумахер претендует на возвращение

После потери места в составе команды Формулы-1 в конце 2022 года, Мик Шумахер до сих пор активно работает над тем, чтобы вернуться в элиту автоспорта и снова оказаться на стартовой решетке чемпионата.

Руководитель новой команды "Кадилак", которая дебютирует в Ф-1 в сезоне 2026, Грэм Лоудон подтвердил, что немецкий пилот является одним из кандидатов на место в составе.

"Мик - замечательный. Он очень приятный парень, мне он очень нравится. Сейчас я лучше его узнал. Он еще молод, но уже имеет опыт в Формуле-1. Конечно, это было давно, но он держится в курсе событий", - сказал Лоудон.

"Кадилак" - новичок в Формуле-1

Команда "Кадилак", которую поддерживает "General Motors", официально станет 11-й командой в чемпионате.

Сезон-2026 начнется с тестов в январе на трассе Барселона-Каталония, где пилоты испытают новые болиды с двигателями "Феррари".

Сейчас среди основных претендентов на места в "Кадилак", кроме Шумахера, называют Серхио Переса, Валттери Боттаса, бывшего пилота "Саубер" Чжоу Гуаньюя, резервного гонщика "Астон Мартин" Фелипе Друговича.

История карьеры Мика Шумахера

Сын знаменитого гонщика дебютировал в Формуле-1 в 2021 году в команде "Хаас", но после 2022 года покинул пелотон.

После этого он работал резервным гонщиком "Мерседес" и выступал в чемпионате по гонкам на выносливость за "Альпин".