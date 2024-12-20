Оккупанты дронами уничтожили склад "Сильпо" под Киевом

Российские оккупанты в ночь на 20 декабря атаковали дронами склад сети супермаркетов “Сильпо” в Бориспольском районе. Здание было уничтожено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fozzy Group в Facebook .

Там также подчеркнули, что в результате атаки пострадавших нет. При этом были уничтожены товары на сумму 400 млн гривен. Команда Fozzy Group работает над перераспределением логистики.

"В ночь на 20 декабря в результате атаки БПЛА враг разрушил один из складов сети "Сильпо", на котором хранилась замороженная продукция", - отметили в Fozzy Group, которая руководит вышеупомянутой сетью супермаркетов.

Атака дронов на Киевскую область

Напомним, российские оккупанты в ночь на 20 декабря в очередной раз пытались атаковать Украину беспилотниками. В частности, взрывы слышали жители Киева и области.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, враг атаковал склад в Бориспольском районе, после чего там начался сильный пожар.

В 4 утра спасателям удалось локализовать пожар. Над ликвидацией последствий работали более 70 спасателей.

К слову, оккупанты сегодня утром также нанесли ракетный удар по Киеву. Детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.