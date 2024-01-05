Сын Абрамовича получил паспорт Литвы после включения отца в санкционный список ЕС

Аркадий, сын российского олигарха Романа Абрамовича, смог обновить свой паспорт гражданина Литвы прошлой осенью. Это произошло после введения Евросоюзом санкций против его отца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование издания Siena .

Отмечается, что эта информация была предоставлена центру Департаментом миграции Литвы после того, как он успешно обжаловал свой предыдущий отказ сделать это, мотивируя тем, что это нарушит общий регламент по защите данных и что дети Абрамовича не являются публичными фигурами.

В ходе расследования выяснилось, что дети Абрамовича участвовали в изменении структуры управления его активами, используя литовские паспорта.

Литовское гражданство было предоставлено двум детям Абрамовича по происхождению, поскольку дедушка и бабушка российского миллиардера по отцовской линии имели литовское гражданство.

Власти Литвы скрывали часть информации

Когда информация только появилась, Департамент миграции Литвы не скрывал, что двое детей российского олигарха недавно обновили литовское удостоверение личности, но не раскрывал точных дат. Однако Siena успешно обжаловала решение Департамента миграции о сокрытии информации.

Европейский союз ввел санкции против Романа Абрамовича в сентябре 2022 года. Таким образом, его сын обновил свой паспорт уже спустя более года после того, как против его отца были введены ограничения.

Что этому предшествовало

Месяц назад сообщалось, что двое детей российского олигарха Романа Абрамовича получили гражданство в Литве. Таким образом, они пытались помочь отцу обходить санкции.

Через несколько дней глава МВД Литвы Агне Билотайте сформировала специальную комиссию, которая оценит обстоятельства, при которых дети российского олигарха Романа Абрамовича получили литовское гражданство.