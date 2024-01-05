Син Абрамовича отримав паспорт Литви після включення батька до списку санкцій ЄС

Аркадій, син російського олігарха Романа Абрамовича, зміг оновити свій паспорт громадянина Литви минулої осені. Це сталося після введенням Євросоюзом санкцій проти його батька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування видання Siena .

Зазначається, що ця інформація була надана центру Департаментом міграції Литви після того, як він успішно оскаржив свою попередню відмову зробити це, мотивуючи тим, що це порушить загальний регламент щодо захисту даних і що діти Абрамовича не є публічними фігурами.

Під час розслідування з'ясувалося, що діти Абрамовича брали участь у зміні структури управління його активами, використовуючи литовські паспорти.

Литовське громадянство було надано двом дітям Абрамовича за походженням, оскільки дідусь і бабуся російського мільярдера по батьківській лінії мали литовське громадянство.

Влада Литви приховувала частину інформації

Коли інформація тільки з'явилася, Департамент міграції Литви не приховував, що двоє дітей російського олігарха нещодавно оновили литовське посвідчення особи, але не розкривав точних дат. Однак Siena успішно оскаржила рішення Департаменту міграції про приховування інформації.

Європейський союз ввів санкції проти Романа Абрамовича у вересні 2022 року. Таким чином, його син оновив свій паспорт уже за понад рік після того, як проти його батька було введено обмеження.

Що цьому передувало

Місяць тому повідомлялося, що двоє дітей російського олігарха Романа Абрамовича отримали громадянство в Литві. Таким чином вони намагалися допомогти батькові обходити санкції.

Через кілька днів глава МВС Литви Агне Білотайте сформувала спеціальну комісію, яка оцінить обставини, за яких діти російського олігарха Романа Абрамовича отримали литовське громадянство.