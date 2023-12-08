Литва создала комиссию для проверки обстоятельств получения гражданства детьми Абрамовича
Глава МВД Литвы Агне Билотайте сформировала специальную комиссию, которая оценит обстоятельства, при которых дети российского олигарха Романа Абрамовича получили литовское гражданство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.lt.
Департаменту миграции также было поручено оценить список лиц и организаций, подпадающих под санкции Евросоюза, и проверить, не являются ли другие члены семей санкционированных лиц гражданами Литвы.
"Предоставление гражданства не может быть тайной, а литовский паспорт – прикрытием для обхода санкций или иного злоупотребления ими. В этот геополитически сложный период защита личных данных не может быть выше интересов национальной безопасности", - заявила Билотайте.
В МВД Литвы также подтвердили, что гражданство было предоставлено двум детям Абрамовича еще до вторжения РФ в Украину, а сам Абрамович не имеет литовского гражданства.
Билотайте также сообщила, что ее ведомство готовит соответствующие правовые акты, которые позволят аннулировать литовское гражданство по причине угрозы национальной безопасности и у лиц, получивших паспорт по признаку происхождения. В настоящее время поправки к закону согласуются.
Что предшествовало
Ранее стало известно, что двое детей российского олигарха Романа Абрамовича получили гражданство в Литве. Так, сын Абрамовича получил его за 2 дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Таким образом, они пытались помочь отцу обходить санкции.
Отмечается, что литовские паспорта Аркадия и Анны использовались для операций, которые обычно рассматриваются как попытка обойти санкции.
Еще в январе этого года сообщалось, что Роман Абрамович за три недели до начала вторжения армии РФ в Украину переписал на своих семерых детей активы связанных с ним трастов на сумму не менее 4 млрд долларов.
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