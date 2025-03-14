"Символы героизма и славы": украинцы поздравляют добровольцев с их днем и благодарят за службу

14 марта отмечают День украинского добровольца - чествуют воинов, которые по зову сердца встали на защиту страны, начиная с 2014 года. Именно добровольцы являются основой украинской армии, сейчас ежемесячно в ряды ВСУ присоединяется почти 6,5 тысячи человек, по данным Минобороны.

В Украине поздравляют добровольцев

Добровольцев с праздником поздравил министр обороны Рустем Умеров, вспомнив, что именно 14 марта 11 лет назад первые 500 членов Самообороны Майдана отправились на тренировочный полигон, начав добровольческое движение. Он отметил, что в 2014-2015 годах тысячи украинцев взяли оружие и стали между Украиной и российским агрессором, а в 2022 году добровольцы снова первыми стали в строй.

"Сегодня добровольцы воюют в каждой бригаде. Они - основа нашей армии. Они первыми идут в бой, первыми заходят в освобожденные города, первыми принимают самые сложные вызовы. Быть добровольцем - это не только выбор, но и ответственность. Это готовность бороться не ради наград, а ради будущего. Склоняем головы перед памятью добровольцев, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины. Их подвиг будет жить вечно", - написал Умеров.

Экс-командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев также отметил отвагу украинских добровольцев.

"На передовой среди людей, добровольно выбравших путь войны, стоят те, кто сознательно покинул все привычное: семьи, работу, дома, - чтобы стать щитом для страны. В их глазах - решительность и внутренний огонь. Они не профессиональные военные, но их воля сильнее брони. Они не ждали приказов, не просились в тыл. Они сами пришли сюда, потому что не могли иначе. Пока такие люди стоят здесь, Украину не сломать", - написал генерал-лейтенант, Герой Украины Сергей Наев.

Наев поздравил добровольцев (скриншот)

Командир "Азова" Денис Прокопенко также поздравил добровольцев с праздником.

"Нет большего счастья, чем защищать то, что является родным для тебя, и брать судьбу своей страны в собственные руки. Чем быть тем, кто сам распоряжается своей жизнью, и кто всегда стоит в эпицентре судьбоносных для его народа событий. Я горд тем, что с самого своего начала и на протяжении лет "Азов" был местом концентрации добровольческого духа в Украине. Таким он остается и сегодня", - написал Прокопенко.

Он также отметил, что ни одно современное оружие так не пугает оккупантов, как дисциплинированные и подготовленные на высоком уровне, мотивированные бойцы, которые абсолютно сознательно решили обменять уют родных домов и покой тыловых городов на стальные грозы боев за свободу Родины.

"Я поздравляю каждого украинского добровольца с нашим днем и благодарю вас за выбор, который вы сделали. За ту ответственность, которую вы на себя взяли. И за то, что стоите на своем несмотря на все трудности, которые сопровождают этот нелегкий путь. Слава Украине! Слава украинским добровольцам", - добавил командир.

Денис Прокопенко поздравил добровольцев с праздником (скриншот)

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова у себя в соцсетях распространила пост-воспоминание за 2021 год, в котором поздравляла своего любимого Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло с Днем добровольца. Напомним, что погибший "Да Винчи" стал первым добровольцем, который получил звание Героя Украины еще при жизни.

Михайлова лаконично подписала свой пост: "Без тебя этот день абсолютно не имеет смыслов. Однако мы продолжаем все тобой начатое. Не промахнемся, любимый", - отметила военная.

Пост Алины Михайловой (скриншот)

Начальник Главного штаба Украинской добровольческой армии Роман Пискун также поздравил всех, кто сам присоединился к рядам ВСУ.

"Братья и сестры, поздравляю Вас с Днем украинского добровольца. Сегодня день тех, кто по зову сердца стал на защиту Украины. Вечная память тем, кто не вернулся с поля боя и слава тем, кто продолжает бороться. Вместе к победе", - написал Пискун.

Роман Пискун поздравил добровольцев (скриншот)

"Никто из них не готовился к этому и не был рожден для войны. Но они поставили на стоп свою прошлую жизнь и пошли на фронт. Добровольцы - это люди чести, которые сознательно пошли на жертву ради верности своему государству. Люди, которые поступили достойно в момент, когда многим казалось, что все потеряно. Они являются символом героизма, доблести и воинской славы", - написали в 24 ОМБр имени короля Даниила в Facebook.

Сами добровольцы также поздравляют побратимов с праздником и вспоминают начало своей службы.

"Хочу вспомнить свое первое подразделение - 2-й взвод. Интересные, разные, смешные и смелые, пришедшие в армию добровольно и вставшие на защиту. Честь и почет живым, Вечная Слава погибшим", - написал Олесь Кацион, актер театра и кино, который после начала полномасштабного вторжения также присоединился к ВСУ.

Кацион поделился фото своего первого взвода (фото: Facebook/Oles Katsion)

Добавим, что во многих городах Украины на центральных площадях чествуют добровольцев и возлагают цветы к монументам героев.

Чествование добровольцев на острове Хортица (фото: Военная часть 3026 Национальной гвардии Украины/Facebook)