События на набережной вызвали большой резонанс среди местных жителей, которые стали свидетелями происшествия.

А еще месяц назад оккупационная администрация Алушты представила амбициозный проект "восстановления" ротонды. Оккупанты планировали не просто отремонтировать сооружение, но и прибегнуть к идеологической реставрации.

При этом стоимость работ оценили в почти 10 миллионов российских рублей.

Так, вместо современной надписи "Алушта - курорт", они собирались вернуть советский лозунг: "Граждане СССР имеют право на отдых".

Работы начались по плану, однако на определенном этапе "реконструкция" превратилась в ликвидацию.

"Внезапный" экскаватор и позиция "власти"

Свидетели происшествия отмечают, что тяжелая техника появилась на объекте неожиданно. Экскаватор начал крушить колонны ротонды, хотя официально статус объекта предусматривал бережное восстановление.

Так называемая "администрация" оккупированного города сразу же поспешила оправдать действия строителей. По их версии, сооружение якобы находилосьв "аварийном состоянии", что делало невозможным его сохранение.

Сейчас захватчики уверяют, что со временем возведут на этом месте новую конструкцию по "историческим чертежам". Вот только опыт подобных "реставраций" в оккупированном Крыму (в частности в Бахчисарае и Севастополе) свидетельствует о том, что историческаяаутентичность часто теряется в пользу дешевого новостроя.

Историческая справка

Алуштинская полуротонда была возведена в 1951 году во время послевоенного восстановления города. Она стала не только архитектурным центром набережной, но и самым популярным местом для фотографий и встреч. Для нескольких поколений крымчан и туристов это белоснежное сооружение на фоне моря было главным символом отдыха в Алуште.

Уничтожение ротонды вписывается в общую политику оккупантов по стиранию настоящей идентичности полуострова и замены оригинальных памятников имитациями, удобными для российской пропаганды.

