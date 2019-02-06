Симоненко подав до суду на ЦВК через відмову зареєструвати його кандидатом

Позов має бути розглянуто 6 лютого

Петр Симоненко обжаловал в шестом апелляционном административном суде отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать его кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Согласно данным суда, истец просит признать противоправным и отменить постановление ЦИК №198 от 2 февраля 2019 года об отказе в регистрации кандидата на пост президента, повторно рассмотреть представленные документы и зарегистрировать Симоненко кандидатом. Иск должны рассмотреть 6 февраля.

Ранее сообщалось, что 29 января лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко подал документы в ЦИК. При этом ЦИК отказала в регистрации кандидатом на пост президента Симоненко. По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, решение об отказе было принято 16 членами комиссии единогласно.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Симоненко может выставить свою кандидатуру на выборы президента только как самовыдвиженец. По его словам, Коммунистическая партия Украины не имеет права выдвигать кандидатов на пост президента.