Симоненко подав документи у ЦВК

Симоненко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти України

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт партии.

"Сегодня, 29 января 2019 года, первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в Президенты Украины", - говориться на сайте КПУ.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что Симоненко может выставить свою кандидатуру на выборы президента только как самовыдвиженец. По его словам, Коммунистическая партия Украины не имеет права выдвигать кандидатов на пост президента.

Отметим, 3 января КПУ объявила, что ее первый секретарь Петр Симоненко примет участие в выборах.

В декабре РБК-Украина писало, что, по данным опроса, рейтинг Симоненко составляет всего 0,4%. Весной 2018 года у Симоненко провели обыски по делу о государственной измене. В ходе обысков изъяли агитационные материалы, направленные на захват государственной власти, а также пистолет с глушителем и патроны.