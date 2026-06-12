ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Симферополе вспыхнул пожар возле ТЭЦ после ночной атаки беспилотников

03:12 12.06.2026 Пт
2 мин
Что известно о последствиях массированной атаки беспилотников на оккупированный Крым?
aimg Екатерина Коваль
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 12 июня оккупированный Крым оказался под атакой дронов. В Симферополе после серии ударов начались перебои с электроснабжением - под удар могла попасть городская ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и "Крымский ветер".

Что известно

OSINT-каналы сообщают о попадании в районе Симферопольской тепловой электростанции, рядом с ней зафиксирован пожар.

Именно это могло вызвать перебои со светом в городе. Официального подтверждения удара по ТЭЦ на момент публикации нет.

В Симферополе вспыхнул пожар возле ТЭЦ после ночной атаки беспилотниковФото: пожар в Симферополе, вероятно, в совете ТЭЦ (t.me/exilenova_plus)

В сети распространились видео со взрывами и яркими вспышками над городом.

Удары в других районах

Громкий взрыв, от которого тряслись окна, зафиксировали в селах Донское и Марьино Симферопольского района.

Взрывы и стрельбу ПВО слышали также в Нижнегорском и Красногвардейском районах. На военном аэродроме "Саки" прозвучала серия взрывов - там также активно работала ПВО.

Читайте также: Перерезанная трасса в Крым - работа ИИ: в Минобороны рассказали об особых дронах

Оккупационные власти молчат

Официальной информации о последствиях атаки от оккупационных властей нет. Жители Симферополя сообщают, что оповещения об угрозе начали поступать только через час после начала атаки.

Недавно Чонгарский мост, соединявший оккупированный Крым с материковой Украиной, был полностью уничтожен в результате серии ударов украинских дронов. После этого оккупанты перекрыли движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой - это уже вторая важная переправа, закрытая за последние дни.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Крым Война в Украине Дрони
Новости
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват