В Симферополе вспыхнул пожар возле ТЭЦ после ночной атаки беспилотников
В ночь на 12 июня оккупированный Крым оказался под атакой дронов. В Симферополе после серии ударов начались перебои с электроснабжением - под удар могла попасть городская ТЭЦ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и "Крымский ветер".
Что известно
OSINT-каналы сообщают о попадании в районе Симферопольской тепловой электростанции, рядом с ней зафиксирован пожар.
Именно это могло вызвать перебои со светом в городе. Официального подтверждения удара по ТЭЦ на момент публикации нет.
Фото: пожар в Симферополе, вероятно, в совете ТЭЦ (t.me/exilenova_plus)
В сети распространились видео со взрывами и яркими вспышками над городом.
Удары в других районах
Громкий взрыв, от которого тряслись окна, зафиксировали в селах Донское и Марьино Симферопольского района.
Взрывы и стрельбу ПВО слышали также в Нижнегорском и Красногвардейском районах. На военном аэродроме "Саки" прозвучала серия взрывов - там также активно работала ПВО.
Оккупационные власти молчат
Официальной информации о последствиях атаки от оккупационных властей нет. Жители Симферополя сообщают, что оповещения об угрозе начали поступать только через час после начала атаки.
Недавно Чонгарский мост, соединявший оккупированный Крым с материковой Украиной, был полностью уничтожен в результате серии ударов украинских дронов. После этого оккупанты перекрыли движение по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой - это уже вторая важная переправа, закрытая за последние дни.