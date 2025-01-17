Семь украинских военных вузов на пути к евроатлантическим стандартам: что известно

Минобороны подало заявки семи высших военных учебных заведений на вступление в Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC). Это будет способствовать повышению профессиональной подготовки украинских военных в соответствии с европейскими практиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

К ESDC планируют присоединиться:

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;

Житомирский военный институт имени С.П. Королева;

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;

Военный институт танковых войск НТУ "Харьковский политехнический институт";

Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Институт военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия".

Новые возможности для украинского военного образования

Заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подчеркнул, что интеграция в сеть ESDC будет способствовать повышению профессиональной подготовки военных специалистов в соответствии с лучшими европейскими практиками. Это также позволит Украине усилить сотрудничество со странами-партнерами в сфере безопасности и обороны.

Рассмотрение заявок состоится на заседании Исполнительного ученого совета ESDC, запланированном на 18-19 февраля 2025 года в Брюсселе.

Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC), основанный в 2005 году, предоставляет образование стратегического уровня в сфере Общей политики безопасности и обороны ЕС. Колледж объединяет гражданские и военные учреждения, академии и университеты, способствуя развитию европейской культуры безопасности.