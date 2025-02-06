Работа с бронью. Какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят
Вакансии с бронированием от мобилизации стали актуальными на рынке труда Украины во время полномасштабной войны. Работу с возможностью отсрочки от призыва предлагают предприятия критической инфраструктуры и компании, важные для функционирования экономики страны в военное время.
Подробнее об актуальных вакансиях с бронью и в каких отраслях их больше всего, – в материале РБК-Украина.
Содержание:
Какие специалисты могут получить бронь
В период действия военного положения в Украине отдельные предприятия и учреждения могут забронировать своих военнообязанных работников от мобилизации.
Правительством утвержден соответствующий порядок, где прописано, какие специалисты и на каких условиях имеют право на отсрочку. В частности, это госслужащие, работники предприятий оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплекса, критической инфраструктуры, спасатели ГСЧС, педагоги, медики.
Также бронировать работников могут учреждения, признанные критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения; которые производят товары, выполняют работы и оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей Сил обороны Украины.
В зависимости от места работы, критерии и допустимое количество забронированных сотрудников могут изменяться.
В то же время, чтобы получить бронирование, работник должен стоять на учете в местном ТЦК и СП, иметь обновленные военно-учетные данные и не находится в розыске.
Где больше всего работы с бронированием
Получение отсрочки от призыва может быть одним из преимуществ при поиске работы, поэтому компании активно указывают эту опцию в вакансиях, а популярные сайты поиска создали отдельные разделы для такого типа объявлений. А для работодателей опция бронирования помогает преодолевать нехватку кадров.
По состоянию на 5 февраля, на кадровом портале Work.ua насчитывалось более 6,5 тыс. вакансий с отметкой "с бронированием работников",
Больше работы с отсрочкой от призыва предлагают в категории "Рабочие специальности, производство" (2,2 тыс. вакансий).
На второй позиции – отрасль "Администрация, руководство среднего звена" (840 вакансий), далее следует "Строительство, архитектура" (790 предложений работы).
Скриншот Work.ua
На robota.ua размещено 3,2 тыс. предложений работы с бронированием. Больше всего их в таких профессиональных областях:
- Производство, инженеры, технологии – 1004
- Рабочие специальности – 801
- Торговля – 561
- Продажи, клиент-менеджмент – 519
- Логистика, таможня, склад – 420
Вакансии и зарплаты
Лидирующая отрасль рынка труда по количеству вакансий с бронированием – "Рабочие специальности и производство".
Здесь размещают предложения для инженеров-технологов, токарей, электрогазосварщиков, операторов станков с ЧПУ, слесарей. По данным Work.ua, средняя заработная плата в данной сфере составляет 24 тыс. грн, однако в вакансиях уровень дохода разнится.
К примеру, электрогазосварщик на предприятии в Луцке с бронированием может иметь зарплату от 20,1 до 41,5 тыс. грн.
От кандидата ждут умения выполнять работы по электросварке разных уровней сложности, умения читать чертежи. Обеспечивают жильем и спецодеждой, возмещают средства на проезд.
Скриншот Work.ua
На robota.ua размещена вакансия технолога по добыче нефти и газа с зарплатой от 42 тыс. грн. Среди обязательных требований: высшее нефтегазовое образование, знания по специализации и опыт работы от 3 лет.
Скриншот robota.ua
По вакансии грузчика на производство спецодежды для военных в Киеве работодатель указывает возможность бронирования работников.
В обязанности будет входить погрузка и выгрузка товара согласно накладным, участие в инвентаризации. Желательно иметь опыт работы на складе. Предлагают зарплату на уровне 22-25 тыс. грн.
Скриншот Work.ua
Компания в области строительства и ремонта автомобильных дорог ищет каменщика в Хмельницком с возможностью бронирования.
От кандидата ожидают наличия профессионально-технического образования, и опыт работы по направлению мостостроительства от 2 лет. Предлагают зарплату от 25 до 45 тыс. грн.
Скриншот Work.ua
Сеть автозаправок ищет операторов продавцов-кассиров АЗК в разных городах Украины.
В вакансии указано, что предприятие является объектом критической инфраструктуры, поэтому бронирует своих работников. Зарплата стартует от 16 тыс. грн + бонусы и премии.
Скриншот robota.ua
Бронирование сотрудников также предлагают компании, которые ищут водителей транспортных средств и экспедиторов.
Скриншот robota.ua
К примеру, предприятие по ремонту и сервисному обслуживанию холодильного оборудования ищет водителя-экспедитора на грузовом авто компании для развозки холодильного оборудования по торговым точкам. Указывают зарплату 36-40 тыс. грн.
При подготовке материала использовались: постановление Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 с изменениями, данные порталов поиска работы Work.ua и robota.ua.
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