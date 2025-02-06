Работа с бронью. Какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят

Вакансии с бронированием от мобилизации стали актуальными на рынке труда Украины во время полномасштабной войны. Работу с возможностью отсрочки от призыва предлагают предприятия критической инфраструктуры и компании, важные для функционирования экономики страны в военное время.

Подробнее об актуальных вакансиях с бронью и в каких отраслях их больше всего, – в материале РБК-Украина .

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Какие специалисты могут получить бронь

В период действия военного положения в Украине отдельные предприятия и учреждения могут забронировать своих военнообязанных работников от мобилизации.

Правительством утвержден соответствующий порядок, где прописано, какие специалисты и на каких условиях имеют право на отсрочку. В частности, это госслужащие, работники предприятий оборонно-промышленного, топливно-энергетического комплекса, критической инфраструктуры, спасатели ГСЧС, педагоги, медики.

Также бронировать работников могут учреждения, признанные критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения; которые производят товары, выполняют работы и оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей Сил обороны Украины.

В зависимости от места работы, критерии и допустимое количество забронированных сотрудников могут изменяться.

В то же время, чтобы получить бронирование, работник должен стоять на учете в местном ТЦК и СП, иметь обновленные военно-учетные данные и не находится в розыске.

Где больше всего работы с бронированием

Получение отсрочки от призыва может быть одним из преимуществ при поиске работы, поэтому компании активно указывают эту опцию в вакансиях, а популярные сайты поиска создали отдельные разделы для такого типа объявлений. А для работодателей опция бронирования помогает преодолевать нехватку кадров.

По состоянию на 5 февраля, на кадровом портале Work.ua насчитывалось более 6,5 тыс. вакансий с отметкой "с бронированием работников",

Больше работы с отсрочкой от призыва предлагают в категории "Рабочие специальности, производство" (2,2 тыс. вакансий).

На второй позиции – отрасль "Администрация, руководство среднего звена" (840 вакансий), далее следует "Строительство, архитектура" (790 предложений работы).

Скриншот Work.ua

На robota.ua размещено 3,2 тыс. предложений работы с бронированием. Больше всего их в таких профессиональных областях:

Производство, инженеры, технологии – 1004

Рабочие специальности – 801

Торговля – 561

Продажи, клиент-менеджмент – 519

Логистика, таможня, склад – 420

Вакансии и зарплаты

Лидирующая отрасль рынка труда по количеству вакансий с бронированием – "Рабочие специальности и производство".

Здесь размещают предложения для инженеров-технологов, токарей, электрогазосварщиков, операторов станков с ЧПУ, слесарей. По данным Work.ua, средняя заработная плата в данной сфере составляет 24 тыс. грн, однако в вакансиях уровень дохода разнится.

К примеру, электрогазосварщик на предприятии в Луцке с бронированием может иметь зарплату от 20,1 до 41,5 тыс. грн.

От кандидата ждут умения выполнять работы по электросварке разных уровней сложности, умения читать чертежи. Обеспечивают жильем и спецодеждой, возмещают средства на проезд.

Скриншот Work.ua

На robota.ua размещена вакансия технолога по добыче нефти и газа с зарплатой от 42 тыс. грн. Среди обязательных требований: высшее нефтегазовое образование, знания по специализации и опыт работы от 3 лет.

Скриншот robota.ua

По вакансии грузчика на производство спецодежды для военных в Киеве работодатель указывает возможность бронирования работников.

В обязанности будет входить погрузка и выгрузка товара согласно накладным, участие в инвентаризации. Желательно иметь опыт работы на складе. Предлагают зарплату на уровне 22-25 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Компания в области строительства и ремонта автомобильных дорог ищет каменщика в Хмельницком с возможностью бронирования.

От кандидата ожидают наличия профессионально-технического образования, и опыт работы по направлению мостостроительства от 2 лет. Предлагают зарплату от 25 до 45 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Сеть автозаправок ищет операторов продавцов-кассиров АЗК в разных городах Украины.

В вакансии указано, что предприятие является объектом критической инфраструктуры, поэтому бронирует своих работников. Зарплата стартует от 16 тыс. грн + бонусы и премии.

Скриншот robota.ua

Бронирование сотрудников также предлагают компании, которые ищут водителей транспортных средств и экспедиторов.

Скриншот robota.ua

К примеру, предприятие по ремонту и сервисному обслуживанию холодильного оборудования ищет водителя-экспедитора на грузовом авто компании для развозки холодильного оборудования по торговым точкам. Указывают зарплату 36-40 тыс. грн.

При подготовке материала использовались: постановление Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 с изменениями, данные порталов поиска работы Work.ua и robota.ua.