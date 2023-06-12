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Семь стран ЕС выступили за отказ от принципа единогласия во внешней политике

Фото: семь стран ЕС выступили за отказ от принципа единогласия во внешней политике (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министры иностранных дел семи стран Евросоюза призвали отменить принцип единогласия при принятии важных внешнеполитических или оборонных решений.

Об этом сказано в совместной позиции чиновников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмену принципа единодушия поддержали главы МИД Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словении и Испании.

Чиновники подчеркнули, что Евросоюзу необходимо усилить способность действовать в кризисных ситуациях. Это касается принятия решений во внешней политике и обороне.

"Подавляющее большинство решений во внешней политике ЕС требует единодушия - что в некоторых случаях может замедлить нашу способность действовать. Именно вопреки, а не благодаря этим правилам, мы смогли согласовать 10 пакетов санкций против России в ответ на ее агрессивную войну против суверенного государства", - объяснили министры свою позицию.

Дипломаты предложили ввести в Евросоюзе "конструктивное воздержание", который предусматривает принятие решения даже в ситуации, когда одно из государств выступает против.

"Мы увидели, насколько эффективным может быть "конструктивное воздержание", в октябре прошлого года, когда Совет ЕС по иностранным делам голосовал за новую тренировочную миссию ЕС для украинских военных. Мы хотим развить эту тенденцию и обязуемся систематически пересматривать свою позицию с целью перехода от голосования "против" к "конструктивному воздержанию", - напоминают министры.

Принцип единогласия в Евросоюзе

Отметим, что Евросоюз принимает важные внешнеполитические или оборонные решения принципом единогласия. Он предусматривает, что если одна страна выступает против решения - его принять невозможно.

Такие правила, в частности, влияют и на введение санкций против России. К примеру, Венгрия уже неоднократно блокировала очередные пакеты ограничений против страны-агрессора и пыталась ставить перед странами ЕС свои условия для введения санкций.

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