Сім країн ЄС виступили за відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці

Скасування принципу одностайності підтримали глави МЗС Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії.

Чиновники наголосили, що Євросоюзу необхідно посилити здатність діяти у кризових ситуаціях. Це стосується ухвалення рішень у зовнішній політиці та обороні.

"Переважна більшість рішень у зовнішній політиці ЄС потребує одностайності - що в деяких випадках може уповільнити нашу здатність діяти. Саме всупереч, а не завдяки цим правилам, ми змогли узгодити 10 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти суверенної держави", - пояснили міністри свою позицію

Дипломати запропонували запровадити в Євросоюзі "конструктивне утримання", яке передбачає ухвалення рішення навіть у ситуації, коли одна з держав виступає проти.

"Ми побачили, наскільки ефективною може бути "конструктивне утримання", у жовтні минулого року, коли Рада ЄС із закордонних справ голосувала за нову тренувальну місію ЄС для українських військових. Ми хочемо розвинути цю тенденцію і зобов'язуємося систематично переглядати свою позицію з метою переходу від голосування "проти" до "конструктивного утримання", - нагадують міністри.

Принцип одностайності у Євросоюзі

Зазначимо, що Євросоюз ухвалює важливі зовнішньополітичні чи оборонні рішення принципом одностайності. Він передбачає, що якщо одна країна виступає проти рішення - його ухвалити неможливо.

Такі правила, зокрема, впливають і на запровадження санкцій проти Росії. Наприклад, Угорщина вже неодноразово блокувала чергові пакети обмежень проти країни-агресора та намагалася ставити перед країнами ЄС свої умови для запровадження санкцій.