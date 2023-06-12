UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сім країн ЄС виступили за відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці

Фото: сім країн ЄС виступили за відмову від принципу одностайності у зовнішній політиці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністри закордонних справ семи країн Євросоюзу закликали скасувати принцип одностайності при ухваленні важливих зовнішньополітичних чи оборонних рішень.

Про це сказано у спільній позиції чиновників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Скасування принципу одностайності підтримали глави МЗС Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Румунії, Словенії та Іспанії.

Чиновники наголосили, що Євросоюзу необхідно посилити здатність діяти у кризових ситуаціях. Це стосується ухвалення рішень у зовнішній політиці та обороні.

"Переважна більшість рішень у зовнішній політиці ЄС потребує одностайності - що в деяких випадках може уповільнити нашу здатність діяти. Саме всупереч, а не завдяки цим правилам, ми змогли узгодити 10 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти суверенної держави", - пояснили міністри свою позицію

Дипломати запропонували запровадити в Євросоюзі "конструктивне утримання", яке передбачає ухвалення рішення навіть у ситуації, коли одна з держав виступає проти.

"Ми побачили, наскільки ефективною може бути "конструктивне утримання", у жовтні минулого року, коли Рада ЄС із закордонних справ голосувала за нову тренувальну місію ЄС для українських військових. Ми хочемо розвинути цю тенденцію і зобов'язуємося систематично переглядати свою позицію з метою переходу від голосування "проти" до "конструктивного утримання", - нагадують міністри.

Принцип одностайності у Євросоюзі

Зазначимо, що Євросоюз ухвалює важливі зовнішньополітичні чи оборонні рішення принципом одностайності. Він передбачає, що якщо одна країна виступає проти рішення - його ухвалити неможливо.

Такі правила, зокрема, впливають і на запровадження санкцій проти Росії. Наприклад, Угорщина вже неодноразово блокувала чергові пакети обмежень проти країни-агресора та намагалася ставити перед країнами ЄС свої умови для запровадження санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕвросоюз