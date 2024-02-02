Силовики Литвы заговорили об увеличении угроз со стороны эмигрантов из Беларуси

"Департамент государственной безопасности не комментирует отдельные случаи, но отмечает, что неоднократно предупреждал о рисках и угрозах, связанных с резким увеличением потока эмигрантов из Беларуси", - говорится в заявлении.

Не исключено, что некоторые из тех, кто предоставляет данные государственным учреждениям, пытается скрыть информацию о своей службе или трудовых отношениях.

Беларусь может вербовать агентов

Разведслужба Литвы уточняет, что большинство мигрантов из Беларуси - экономические мигранты, и лишь часть белорусов, проживающих в Литве, участвует в различных оппозиционных мероприятиях.

"Это открывает перед белорусскими спецслужбами возможности для расширения своей деятельности и использования лояльных режиму лиц против интересов Литвы", - заявили в Департаменте.

Сколько белорусов угрожает Литве

Департамент сообщил, что в прошлом году он провел всего 121 577 оценок угроз, исходящих от иностранцев, а в отношении 1415 человек предоставил в Департамент миграции выводы о том, что их проживание в Литве представляет угрозу безопасности государства.

Около 80% этих лиц являются гражданами Беларуси, и большинство из них связаны с режимом Александра Лукашенко.

"Среди тех белорусов, проживание которых в Литве представляет угрозу безопасности, около 60% работали в системе внутренних дел или государственных учреждениях, около 30% служили в вооруженных силах, до 10% работали в военной промышленности или на других стратегических объектах", - отметили в Департаменте.

По информации разведслужбы, выводы об угрозе, которую представляют иностранные граждане для безопасности государства, делаются с учетом имеющейся разведывательной информации и других данных.

Позиция Литвы по поводу санкций против Беларуси

Недавно главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.

Также в начале года Литва лишила вида на жительство директора санатория "Беларусь" Ильи Епифанова, которым пользуется белорусский диктатор Александр Лукашенко.

А еще в ноябре стало известно, что Литва будет штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций.