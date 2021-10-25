Силовики у Криму затримали активістів та адвоката. У Зеленського засудили дії Росії

В окупованому Сімферополі сьогодні російські силовики затримали групу активістів правозахисної організації "Кримська солідарність" та адвоката Едема Семедляєва. Україна засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму.

Координатора організації Ділявера Меметова, кореспондентів Зідана Аджікелямова, Руслана Параламова і Длявера Ібрагімова та адвоката Едема Семедляєва затримали біля будівлі окупаційного "Кримського гарнізонного воєнного суду".

"Активісти зібралися, щоб почути адвокатів, які по відеоконференцзв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір", - розповіли в представництві глави держави.

На адвоката Семедляєва склали протокол за статтею 19.3 КпАП РФ, що є прямим перешкоджанням професійній адвокатській діяльності, а також позбавленням права на захист затриманих.

"Представництво засуджує незаконні дії окупаційних органів Криму з обмеження свободи слова, зокрема затримання українських громадян та перешкоджання журналістській та професійній адвокатській діяльності", - наголосили в представництві.