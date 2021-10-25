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Силовики в Крыму задержали активистов и адвоката. У Зеленского осудили действия России

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Крым, Понедельник 25 октября 2021 19:31
Силовики в Крыму задержали активистов и адвоката. У Зеленского осудили действия России Фото: оккупанты задержали активистов и адвоката в Крыму (facebook.com/fsb_russia)
Автор: Дмитрий Левицкий

В оккупированном Симферополе сегодня российские силовики задержали группу активистов правозащитной организации "Крымская солидарность" и адвоката Эдема Семедляева. Украина осуждает незаконные действия оккупационных органов Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительства президента Украины в Крыму.

Координатора организации Дилявера Меметова, корреспондентов Зидана Аджикелямова, Руслана Параламова и Длявера Ибрагимова и адвоката Эдема Семедляева задержали у здания оккупационного "Крымского гарнизонного военного суда".

"Активисты собрались, чтобы услышать адвокатов, которые по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир", - рассказали в представительстве главы государства.

На адвоката Семедляева составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ, что является прямым препятствованием профессиональной адвокатской деятельности, а также лишением права на защиту задержанных.

"Представительство осуждает незаконные действия оккупационных органов Крыма по ограничению свободы слова, в частности задержание украинских граждан и препятствование журналистской и профессиональной адвокатской деятельности", - отметили в представительстве.

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Крым Российская Федерация Задержание
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