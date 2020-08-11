Силовики в Білорусі вирішили вилучати авто у демонстрантів

У Слідчому комітеті Білорусі заявили, що будуть вилучати автомобілі демонстрантів, які використовуються для блокування транспорту. За це протестувальникам загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє білоруське державне агентство "Белта".

Силовики вважають, що в таких випадках авто "є знаряддям злочину" і будуть вилучатися як речові докази.

"Згідно з кримінально-процесуальним законодавством автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, є знаряддями злочину і служать засобом для встановлення фактичних обставин по кримінальній справі, у зв'язку з чим будуть вилучатися у власників і визнаватися речовими доказами", - заявили в Слідчому комітеті.

У відомстві додали, що установка барикад у вигляді авто або інших предметів може спричинити кримінальну відповідальність, яка в Білорусі настає з 16-річного віку.

"Санкція ч. 1 ст. 310 КК передбачає покарання аж до трьох років позбавлення волі. Якщо блокування транспорту тягне за собою загибель або заподіяння менш тяжких або тяжких тілесних ушкоджень людям, що передбачено ч. 2 ст. 310, до десяти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Як писало РБК-Украина, раніше в МВС Білорусі заявили, що не розголошують інформацію про місце перебування затриманих.

Нагадаємо, в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, на яких зі значним відривом від конкурентів переміг Олександр Лукашенко, почалися масові протести.