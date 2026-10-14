Силой забирают из собственных домов: Лубинец заявил о новом типе нарушений ТЦК

Представители ТЦК заходят в частные дома и насильно выводят мужчин. Один из таких инцидентов уже стал поводом для возбуждения уголовного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в интервью "Радио Свобода".

По словам омбудсмана, подобные инциденты происходили в разных регионах Украины. Уже зафиксировано около 10 случаев, когда представители ТЦК заходили во двор, в частные дома и другие помещения, после чего насильно выводили оттуда мужчин.

Лубинец предполагает, что это может быть своеобразной проверкой того, как эти действия будут реагировать с юридической точки зрения.

"Я думаю, что это проверка, какая будет юридическая реакция, если работники ТЦК и СП будут уже заходить даже в частные помещения и насильно забирать оттуда владельцев. То есть попробовали в одном регионе – была реакция, пробуют в других регионах", – заявил омбудсман.

Один из таких инцидентов был зафиксирован в Хмельницкой области. По словам Лубинца, представительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека отреагировало на ситуацию.

Также правоохранители сообщили об открытии уголовного производства.

В то же время Лубинец отметил, что нет информации о случаях, когда представители ТЦК выламывали двери, чтобы попасть в дома.

По его данным, обычно дверь остается незапертой или ее открывают сами жильцы. После этого представители ТЦК заходят внутрь и силой выводят мужчин.

Омбудсман подчеркнул, что подобные действия могут содержать признаки уголовных правонарушений.