Сильний смог накрив Пекін під час святкування нового року за місячним календарем

Сильний зміг знову накрив Пекін у суботу, 13 лютого. Китайська столиця потерпає від сильного забруднення під час національного свята Місячний новий рік.

Видимість в Пекіні сильно обмежена смогом на другий день Місячного нового року, коли верхівки найвищої групи будівель Пекіна на сході міста майже повністю вкрилося серпанком.

За даними державного інформаційного агентства Сіньхуа, рівень PM 2,5 - який вимірює забруднення у міських районах досяг 239 мікрограмів на кубічний метр.

В четвер місцеві влади оголосили про сильне забруднення повітря з жовтим кольором. У Китаї існує чотирирівнева система попередження про забруднення повітря з колірним кодуванням, з якої найбільш серйозним є червоний, за яким слідують помаранчевий, жовтий і синій.