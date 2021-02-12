Китай заблокував телеканал BBC через "серйозне порушення контенту"
Китайський регулятор мовлення NRTA (Національна адміністрація радіо та телебачення)повідомив, що на в країні заблокували роботу телеканалу BBC World News. Там заявляють про "серйозне порушення контенту".
Про це повідомляє Xinhua.
NRTA заявила, що канал BBC World News серйозно порушив норми щодо управління радіо та телебаченням у своїх матеріалах, пов'язаних з Китаєм.
"Оскільки канал не відповідає вимогам до трансляції у Китаї як закордонний мовник, BBC World News не має права продовжувати свою роботу на території країни. NRTA не прийме заявку на трансляцію каналу на новий рік (за місячним стилем, прийнятим у Китаї - ред.)", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно інформаційне агентство BBC опублікувало інтерактивну карту, де були вказані міста, в яких проходили акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Включивши до списку російських міст Сімферополь та Севастополь.
РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден визнав Китай головним конкурентом Штатів у світі. При цьому він готовий співпрацювати з китайською владою. Раніше Байден розкритикував дії Пекіна, назвавши його "найбільш серйозним нашим конкурентом".