Китай заблокував телеканал BBC через "серйозне порушення контенту"

Китайський регулятор мовлення NRTA (Національна адміністрація радіо та телебачення)повідомив, що на в країні заблокували роботу телеканалу BBC World News. Там заявляють про "серйозне порушення контенту".

"Оскільки канал не відповідає вимогам до трансляції у Китаї як закордонний мовник, BBC World News не має права продовжувати свою роботу на території країни. NRTA не прийме заявку на трансляцію каналу на новий рік (за місячним стилем, прийнятим у Китаї - ред.)", - наголошується у повідомленні.

NRTA заявила, що канал BBC World News серйозно порушив норми щодо управління радіо та телебаченням у своїх матеріалах, пов'язаних з Китаєм.

Нагадаємо, нещодавно інформаційне агентство BBC опублікувало інтерактивну карту, де були вказані міста, в яких проходили акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Включивши до списку російських міст Сімферополь та Севастополь.

РБК-Україна писало, що президент США Джо Байден визнав Китай головним конкурентом Штатів у світі. При цьому він готовий співпрацювати з китайською владою. Раніше Байден розкритикував дії Пекіна, назвавши його "найбільш серйозним нашим конкурентом".