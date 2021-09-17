Похолодання з грозами повернулось в Україну: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Україну повернулось похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україну повернулось похолодання з дощовою погодою. Дощі та грози очікуються у західних та північних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Дощі та грози накриють пів України: захід, північ, частково центр, зокрема Київ.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +18+21, а вночі +10+16,
- на півночі вдень +14+17, а вночі +6+9,
- у центрі вдень +18+24, а вночі +7+10,
- на сході вдень +20+22, а вночі +5+7,
- на півдні вдень +22+26, а вночі +9+17.
Прогноз у Києві
У Києві на сьогодні прогнозують грозу. Температура повітря вдень складе +18+20, а вночі +9+11.