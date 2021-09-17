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Похолодання з грозами повернулось в Україну: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 08:39
Похолодання з грозами повернулось в Україну: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україну повернулось похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну повернулось похолодання з дощовою погодою. Дощі та грози очікуються у західних та північних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Дощі та грози накриють пів України: захід, північ, частково центр, зокрема Київ.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +18+21, а вночі +10+16,
  • на півночі вдень +14+17, а вночі +6+9,
  • у центрі вдень +18+24, а вночі +7+10,
  • на сході вдень +20+22, а вночі +5+7,
  • на півдні вдень +22+26, а вночі +9+17.

Похолодання з грозами повернулось в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві на сьогодні прогнозують грозу. Температура повітря вдень складе +18+20, а вночі +9+11.

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