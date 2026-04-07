Сильный ветер и дождь со снегом ударят по Украине: где объявили штормовое предупреждение

Сильный ветер охватил Киевскую область и город Киев - синоптики объявили желтый уровень опасности из-за порывов, которые могут нарушить работу коммунальных служб и транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Предупреждение действует уже сейчас и продлится до конца дня 7 апреля.
Порывы ветра достигают 15-20 м/с. Объявлен первый, желтый уровень опасности.
Осложнения могут наблюдаться в работе энергетических предприятий, на строительных объектах, во время дорожного движения.
Холодная погода в Украине 7-9 апреля связана с циклоном из Скандинавии, который движется на восток. В его тылу на территорию страны врывается арктический воздух с севера.
Атмосферные фронты будут вызывать дожди, а в среду и четверг - мокрый снег. Резкий северо-западный ветер будет делать холод еще более ощутимым.
Фото: Укргидрометцентр предупреждает о непогоде 7 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Штормовое предупреждение объявлено также в большинстве западных, центральных и северных областей.
Кроме погоды, синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях. С 7 по 10 апреля на Десне и ее притоке Сейме будет развиваться наводнение.
Уровень воды будет подниматься на 1-10 см в сутки. В дальнейшем ожидается затопление поймы Десны возле Новгород-Северского в Черниговской области.
Тем временем, 6 апреля непогода уже ударила по западу страны.
Как сообщало РБК-Украина, на Волыни, Ровенщине и Львовщине ветер срывал крыши зданий, в частности школы в селе Хиночі, а десятки населенных пунктов остались без электричества.
Похолодание связано с арктическим воздухом, который пришел "на хвосте" скандинавского циклона.
Мокрый снег ожидается 8-9 апреля почти по всей территории страны, кроме крайнего юга, а заморозки ночью - в большинстве областей.